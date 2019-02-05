“كركاش” راض على حصيلته ومستوى لاعبيه خلال مرحلة الذهاب

هبة بريس : وجدة

احتضن مركز الدراسات و العلوم الإنسانية والإجتماعية بعد زوال اليوم الثلاثاء 05 فبراير الجاري ندوة صحفية لنادي المولوديةالوجدية ، نشطها كل من المدرب عزيز كركاش و محمد حبيب الناطق الرسمي باسم المولودية الوجدية بحضور مختلف المنابر الاعلامية.

خصصت الندوة لتقديم حصيلة النادي خلال مرحلة الذهاب، حيث أعطى المدرب عزيز كركاش حصيلة أداء الفريق حيث ذكر انه بعد مرحلة الصعود لقسم الصفوة تم تغيير 90% من التركيبة البشرية عبر جلب 25 لاعبا والقيام بتربصات بتركيا والمحمدية وكذا معيقات غلق الملعب الشرفي بوجدة قصد الإصلاحات واللعب خارج وجدة بكل من مدن الرباط وفاس وبركان ثم العودة للملعب البلدي بالمدينة، ورغم ذلك فالحصيلة إعتبرها كركاش إيجابية ومقبولة ومستوى اللياقة وتمركزات وانسجام اللاعبين في تحسن مستمر ، حيث في الخمس الدورات الأولى حصل على 03 نقط وفي الخمس الدورات الثانية تحصل على 07 نقط وفي الخمس الدورات الأخيرة تحصل على 08 نقط بمجموع نقط مرحلة الذهاب ب 18 نقطة بالإضافة لجلب 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي ، داعيا وسائل الإعلام الصحفيين والجمهور الوجدي الانخراط في دعم الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية من أجل البقاء في بطولة النخبة كهدف أساسي مسطر من بداية الموسم.

كما شكر محمد حبيب الناطق الرسمي لنادي المولودية الوجدية الصحافيون على دعمهم للفريق طيلة الموسم و صبرهم على ظروف الاشتغال الغير مريحة بالملعب البلدي في انتظار التنقل للاستقبال بالملعب الشرفي ،حيث وعدهم بتحسين التواصل معهم سواء عبر الصفحة الرسمية أو الموقع الإلكتروني.

كما أجاب حول مدى جاهزي الملعب الشرفي بوجدة، حيث أكد أن الأشغال تسير في أحسن الظروف بدعم كبير من معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد الذي يتابع بنفسه مستوى تقدم الأشغال و يترأس كل جمعة لجنة القيادة الموكل اليها المواكبة والتتبع ، كما نوه بمجهودات أطر مدرسة تكوين النادي وعلى رأسهم محمد مرسلي حيث حققت نتائج جد حسنة للفئات الصغرى،الشباب والأمل.

و على هامش الندوة تمت قراءة الفاتحة ترحما على التهامي شنيور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للجيدو سابقا وكذا تم تعيين إدريس مدير إداري للنادي .

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