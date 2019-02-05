تقرير: 84 ألف مغربي يئسوا من البحث عن عمل

هبة بريس

مليون و168 ألفا هو عدد العاطلين في المغرب برسم سنة 2018، وذلك بحسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، والتي تشير إلى أن ما يقارب 7.2% من العاطلين، وهو ما يعادل 84 ألف شخص، يئسوا من البحث الفعلي عن عمل

وسجلت نشرة المندوبية السامية للتخطيط التي تتناول وضعية سوق الشغل في المغرب خلال سنة 2018، إحداثا صافيا لـ112 ألف منصب شغل وذلك خلال الفترة بين سنتي 2017 و2018.

91 ألف منصب من تلك المناصب بالوسط الحضري، و21 ألفا بالوسط القروي، وهي المناصب الموزعة بنسبة 85 ألف منصب للرجال و27 ألف منصب للنساء.

وتتصدر “الخدمات” القطاعات المحدثة لمناصب الشغل، وذلك بـ65 ألف منصب شغل، يليها قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بـ19 ألف منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ15 ألف منصب، ثم قطاع “الصناعة بما فيها التقليدية” بـ13 ألف منصب.

انخفض عدد العاطلين خلال الفترة ما بين 2017 و2018 من مليون و216 ألف عاطل إلى مليون و168 ألف عاطل، وبالتالي عرف معدل البطالة تراجعا من 10.2% إلى 9.8%.

في الوقت نفسه، يبقى معدل البطالة مرتفعا نسبيا في صفوف النساء بحيث يبلغ 14% في مقابل 8,4% لدى الرجال، والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، بحيث يبلغ 26% في مقابل 7,2% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق، بالإضافة إلى حاملي الشهادات الذين تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم 17.1% في مقابل 3.5% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة.

كذلك، يسجل المصدر ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي شهادات التكوين المهني مقارنة بحاملي شهادات التعليم العام، إذ تبلغ لدى الفئة الأولى 23.3% في مقابل 15.4% لدى الفئة الثانية.

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