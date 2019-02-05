توقيف سائق طاكسي أبلغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة المرور كانت قد سحبت رخصة سياقة المعني بالأمر لمخالفته أحكام مدونة السير على الطرق، وسمحت له بإيصال أحد الزبائن الذي كان متوجها نحو المستشفى على أساس العودة مباشرة لتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة، غير أنه لم يراجع دورية شرطة المرور، وإنما تقدم بشكاية يدعي فيها أنه كان ضحية للابتزاز من طرف عناصر الدورية.

وأضاف البلاغ أنه تمت مراقبة عملية مراجعة السائق لدورية الشرطة بأمر من النيابة العامة المختصة للتحقق من اتهاماته بشأن الابتزاز، والتي اتضح أنها تدليسية بعدما أصر الشرطيان على تصفيد السائق بمجرد محاولته تسليمهما مبلغا ماليا، حيث أكدا على تطبيق القانون.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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