اعمارة: عدد المسافرين عبر “البراق” بلغ أزيد من 200 ألف خلال شهر يناير

هبة بريس ـ الرباط

افاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد المسافرين على متن القطار فائق السرعة”البراق” فاق 200 ألف مسافر خلال شهر يناير الماضي مقابل ما يقارب 168 ألف مسافر في دجنبر الماضي أي بزيادة تقدر بـ 19 في المائة.

وأوضح اعمارة في معرض رده على سؤال آني حول القطار فائق السرعة “البراق” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن هذا التطور اثمر تحسنا على مستوى نسبة الملئ أيضا حيث انتقلت من 40 في المائة عند انطلاق الخدمة إلى 70 في المائة مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم توسيعها عند استقدام عربات جديدة لتأمين الخدمة من القنيطرة في اتجاه الرباط ومن الرباط في اتجاه الدار البيضاء.

وعلى صعيد آخر، أبرز اعمارة خلال أجوبته على أسئلة مرتبطة بالطرق السريعة، أن ميناء الناظور سيتفوق على ميناء طنجة المتوسط مستقبلا، خاصة أنه في الأربع سنوات المقبلة سيتم ربط شبكة الطرق السريعة بين فاس ومكناس بميناء الناظور .

وأضاف اعمارة أن تشييد الطريق السريع الرباط بين فاس والحسيمة، والذي اقدر تكلفته الأولية ب 17.8 مليار درهم ليس أولوية الآن، مضيفا “لكن نحن منفتحون على جميع المبادرات من القطاع الخاص”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن تثنية الطريق بين تازة والحسيمة وصلت إلى 92 في المائة، بحيث وصلت الأشغال لنهايتها، وبلغت ميزانيتها 4 مليار درهم، بعد أن كانت تكلفتها التقديرية في بداية المشروع 2.5 مليار درهم.

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