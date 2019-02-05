الشرطة الفرنسية تفرق محتجي “السترات الصفراء” في باريس

هبة بريس ـ وكالات

وقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين من حراك “السترات الصفراء” في مناطق من العاصمة الفرنسية باريس، كما شارك الآلاف في مظاهرات خرجت في مختلف أنحاء فرنسا.

ونظمت مظاهرات اليوم الثلاثاء بدعوة من الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية.

وتفيد المعلومات الواردة بوقوع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق من باريس، وحاولت مجموعة من المتظاهرين دخول الميدان المغلق قرب كنيسة مادلين وسط العاصمة باريس.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والقناني، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من دخول الميدان المذكور.

وقبل ذلك وقعت اشتباكات محدودة في مناطق أخرى، وخاصة في شارع ريفولي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين. كما قام المحتجون بتحطيم الزجاجات في أحد المطاعم ومكتب لصرف العملات وتحطيم صراف آلي.

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