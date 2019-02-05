الحقاوي: “الفقر” ليس مجالا للمزايدة السياسية

هبة بريس ـ الرباط

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن موضوع الفقر ليس مجالا للاستغلال السياسي ولا للمزايدة السياسية، مشيرة إلى أن الحكومة واعية أنه بدون التقائية الجهود والمتدخلين لا يمكن أن تنجح في محاربة الفقر والهشاشة.

الحقاوي، التي كانت تتحدث في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، أكدت أن الحكومة تعمل بكافة أعضائها على مواجهة الفقر، قائلة: “اليوم نركز على المساعدة الاجتماعية التي تستهدف الفئات من المسنين ومن الرجال والنساء ومن الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتابعت أنه يتم أيضا استهداف الفئات الهشة من خلال إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية، وإحداث دور الطالبة والطالب ومحاربة الهدر الذي يؤدي إلى وضعية التفكك التي قد يعيشها الطفل بسبب وضعية الهشاشة التي تعيشها الأسرة، مشيرة إلى التغطية الصحية من خلال المساعدة الطبية التي سُخرت لهذه الفئات حتى يتمتعون كباقي المواطنين من حقهم في الصحة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على استراتيجية الاستهداف الكبيرة للفئات الهشة من خلال إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي سيجمع هذه الفئات وسيعمم الاستفادة من الدعم لها بدون استثناء.

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