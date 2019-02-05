رسـميا : عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 16 حالة

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)، ارتفع إلى 16 حالة.

وأضاف الوزير أن 20 حالة لأشخاص مصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير تماثلت للشفاء، في الوقت الذي ما زالت 36 حالة أخرى في طور العلاج.

كلام الوزير الخلفي ، جاء خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، جواباً على أسئلة المستشارين البرلمانيين نيابةً عن وزير الصحة أنس الدكالي الذي غاب بسبب طارئ حكومي.

والأحد الماضي، وصلت أعداد الوفيات إلى 11 فردًا، بحسب وزير الصحة أنس الدكالي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان الأحد، إنه “من أصل ما مجموعه 58 حالة من المصابين، تماثل 15 للشفاء، فيما لا يزال 32 يتلقون العلاج”.

وتابعت “بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، والتي تتعلق بالحمل، أو الأمراض المزمنة، أو السن 65 سنة فما فوق أو أقل من 5 سنوات”.

وأشارت الوزارة أن حالات الوفاة تتوزع على 6 مدن، 4 في الدار البيضاء، و3 في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال. ولفتت إلى أن “الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة”.

واعتبرت الوزارة أن “الوضعية الوبائية الراهنة تبقى عادية مقارنة مع المواسم السابقة (دون تقديم أرقام بخصوص ذلك)، وتتطابق مع الحالة الوبائية العالمية وفق معطيات منظمة الصحة العالمية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0