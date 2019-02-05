الشرطة السودانية تفرق وقفات احتجاجية في الخرطوم

هبة بريس - وكالات

فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، الثلاثاء، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الشرطة السودانية فرقت بالغاز المسيل للدموع، عشرات المحتجين من خريجي جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية)، أمام مباني الجامعة وسط العاصمة.

وأضافوا أن الوقف الاحتجاجية لخريجي الجامعة العريقة هي في إطار دعم مطالب المحتجين بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأشاروا إلى أنه تم توقيف عدد من المحتجين (دون ذكر رقم) أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وأفاد شهود آخرون بأن الشرطة فرقت كذلك وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام المحكمة العليا وسط الخرطوم، بالغاز المسيل للدموع.

كما فرقت القوات الأمنية بالقوة وقفة احتجاجية للمعلمين بالخرطوم أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة، وفق إفادة مكتوبة، لحزب المؤتمر السوداني المعارض.

وأضاف الحزب: “تم إطلاق الغاز المسيل على المعلمين”، كما تم توقيف العشرات من المعلمين “بطريقة عنيفة”.

وحتى الساعة 15.00 تغ، لم تعقب السلطات السودانية على ما ذكره الشهود، وإفادة الحزب.

وفي السياق، نفذ أساتذة من جامعة أم درمان (أكبر الجامعات الأهلية بالبلاد)، وقفة احتجاجية بمباني الجامعة بمدينة أم درمان غربي البلاد، حسب تجمع المهنيين السودانيين (غير حكومي ومعارض).

كما نفذ عشرات الأطباء وقفة احتجاجية بعدد من مستشفيات البلاد، حسبما أوردت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، في بيان.

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