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هبة بريس
يعود الفنان فاضل المزروعي بعد 9 سنين لأغاني الراي بعد نجاح أغنية علاش تبغيه وأغنية غير روحي ونسايني التي كان لها انتشار وصدى كبير فالمغرب العربي بأغنية توحشتك بزااف من كلمات و الحان حكيم بكير و توزيع موزع الشاب عقيل حسين بن قرنه و إخراج و دعم فني شركة Fawzi Elh Prod
و يذكر أن الفنان فاضل المزروعي من أب و ام إماراتية و هو إماراتي الجنسية و اول خليجي يغني الراي و الشعبي المغربي. غنا ديو مع عادل الميلودي و السنهاجي و هو كذالك صاحب أغنية الخاين الجاني التي نجحت عالميا.
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