الوكيل العام بالبيضاء يكشف عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بحضور الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسطلة القضائية و كذا والي جهة الدار البيضاء سطات ، قدم نجيم بن سامي بصفته كوكيل عام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عددا من المعطيات و الأرقام المتعلقة بالأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة و كذا الذين تم اعتقالهم احتياطيا و المحاضر المنجزة و غيرها من المعطيات.

و كشف نجيم بن سامي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على هامش كلمته بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية أن مجموع الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بمحاكم الدائرة الاستئنافية التابعة له بلغ قرابة 115 ألف شخص.

أما بخصوص عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم احتياطيا في ملفات مختلفة ، فقد أوضح نجيم بن سامي أن عدهم لم يتعدى إجمالا 16 في المئة بالرغم من حجم القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء واتساع دائرة نفوذها القضائي.

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