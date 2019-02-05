أكادير : قريبا .. مد الطريق السريع بين مطار المسيرة وتغازوت السياحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يأمل مهنيو القطاع السياحي بأكادير ، أن يقلع القطاع الذي جمد لسنوات ، بعد الاعلان عن قرب إنطلاق الاشغال في الطريق السريع الرابط بين مطار المسيرة وتغازوت

المشروع المرتقب الذي جاء عن طريق شراكة بين وزارة التجهيز ومجلس جهة سوس ماسة والمجلس البلدي لاكادير ، والذي لشركة الطرق السيارة للمغرب (ADM) ان اعلنت مناقصة من أجل انجاز دراسته يشرف على بداية الاشغال به

الطريق السريع سيربط بين منطقة تغازوت الجانبي ومطار أكادير المسيرة عبر القسم الطرقي للطريق السريع لمراكش-أكادير.

ومن شأن إنجاز الطريق السريع المساهمة في تسريع الولوج الى مدينة أكادير، خصوصا الى ميناءها التجاري وتقديم خدمة أفضل للمطار من هذه المنطقة في المدينة. كما سيعمل المشروع على تخفيف الضغط على شبكة الطرق الهيكلية لمدينة أكادير، بما في ذلك الطريق الدائري الخارجي الحالي.

هذا الطريق السريع سيخدم أيضا جميع المدن والمناطق السياحية في أكادير الكبير وسيشكل رافعة للبنية التحتية الصناعية والاقتصادية للمدينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0