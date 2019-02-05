رونار : يتوجب علينا تكوين منتخب جديد بعد كأس افريقيا

هبة سبور – متابعة

اعتبر هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، كأس أمم إفريقيا المقبلة، بمثابة تحدي جديد، سيما وأن عددا كبيرا من لاعبي المنتخب الوطني، سيكون الـ (كان) المقبل آخر ظهور لهم مع الأسود، وقال ” حاليا هناك جيل اشتغل معي طيلة ثلاث سنوات التي قضيتها مع المنتخب المغربي، عشت معهم أمور رائعة، لدينا تحدي أخير سنرفعه مع بعضهم وهو مسابقة كأس أمم إفريقيا”، واسترسل ” نعلم جيدا أن عدد من اللاعبين سيعلنون اعتزالهم الدولي، بعد نهاية المسابقة القارية، بعد ذلك سنكون أمام تحديات أخرى، لكن بأسماء جديدة ستكون قادرة على ملء الفراغ الذي سيتركه اللاعبون الذين سيعلنون اعتزالهم الدولي”.

وأشار الناخب الوطني، أنه لا يحب الحديث عن منتخبه كثيرا، لكنه متأكد أن أسود الأطلس سيذهبون لمصر من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وقال ” نحن نتوفر على منتخب جيد، وسنذهب إلى هناك لكي نقدم أفضل ما لدينا، ولن يفيد في شيء ترديد في كل الجهات سنقوم بكذا أو كذا، المهم أن نكون في المستوى خلال شهر يونيو المقبل “.

واستغل الفرنسي هيرفي رونار، تواجده بأحد المدارس الخاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث ألقى محاضرة لطلبتها، من أجل توضيح تصريحه السابق لمجلة (جون أفريك) الذي تحدث فيه عن كون المنتخب المغربي، غير مرشح للفوز بكأس أمم إفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في مصر، وقال ” البعض لم يتقبل ما قلته في استجواب صحفي بخصوص كأس أمم إفريقيا المقبلة، وأنا أعتقد أن من يعرف جيدا كرة القدم الإفريقية، وما يتوفر عليه صاحب الضيافة من ألقاب، وبما أن مصر تلعب على أرضها وأمام جماهيرها، فمن الصعب هزم هذا المنتخب”، واسترسل ” نعم تحدث كذلك عن السنغال، ورشحتها للمنافسة على اللقب، لأنها تتوفر على منتخب قوي من حيث ما يمتلكه من أسماء، بفرديات من مستوى عال”.

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