رشوة مقابل وثيقة.. مستجدات محاكمة نائب رئيس جماعة ضواحي البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بعدما أسقط الرقم الأخضر نائب رئيس جماعة ضواحي البيضاء بتهمة تلقي رشوة مقابل تسليم شهادة إدارية كما سبق و أن أشارت لذلك هبة بريس في حينه ، تتواصل أطوار محاكمة نائب رئيس جماعة الساحل أولاد احريز و الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس أن هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء قد قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم في هذا الملف إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعد طلب من دفاع المتهم.

و يتوقع أن تنزل هيئة الحكم عقوبات ثقيلة على نائب رئيس جماعة الساحل أولاد احريز و الذي أسقطه الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، بعد أن طلب مبلغا ماليا من أحد الأشخاص مقابل تسليمه وثيقة إدارية.

و تم توجيه تهم الارتشاء و الابتزاز و استغلال النفوذ لنائب رئيس جماعة الساحل أولاد احريز التابعة إداريا لإقليم برشيد ، هاته الجماعة التي تتخبط في مشاكل جمة بالرغم من توفرها على إمكانيات و مداخيل مهمة.

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