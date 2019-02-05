البيضاويون يتنفسون الصعداء.. إنهاء عقد “مدينة بيس” و قرار بشراء 700 حافلة جديدة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

“لحظة تاريخية اليوم بالنسبة للبيضاويين” ، بهاته العبارة علق أحد مستشاري المعارضة داخل مجلس المدينة بمدينة الدار البيضاء على قرار إنهاء عقد حافلات “مدينة بيس” و التي أثارت منذ أشهر حفيظة غالبية البيضاويين نتيجة تردي خدماتها المتعلقة بالنقل العمومي.

و في هذا الصدد، تم اليوم التصويت و بالإجماع داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء على إنهاء العقد مع شركة “مدينة بيس” بعد أشهر طويلة من التجاذبات التي وصلت للقضاء.

و موازاة مع ذلك، علمت هبة بريس من مصدر من داخل مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء أنه قد تم كذلك صبيحة اليوم تعديل بنود دفتر التحملات الجديد ، حيث وجب على المتبارين في الصفقة الدخول ب 700 حافلة جديدة من الطراز الحديث و ذلك لتجويد خدمة النقل العمومي لساكنة المدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن “مدينة بيس” و منذ سنة 2004 و هي تقدم خدماتها للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء رغم الجدل الكبير الذي رافقها و الغضب الذي كان يعبره عنه مستعملو وسائل النقل العمومية خاصة في ظل الكوارث المتعددة التي شهدتها الحافلات و التي أضحت غالبيتها في حالة مهترئة و احترق الكثير منها و كادت تتسبب غير ما مرة في فواجع لولا الألطاف الإلهية.

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