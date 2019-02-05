كانت تستغل لاجتماعات ولقاءات سرية .. السلطات تغلق منازل تابعة ل”العدل والاحسان” + صور

هبة بريس

وقفت لجنة مكلفة بمراقبة التعمير على مجموعة من التجاوزات اللاقانونية، بمنازل سكنية تابعة لقياديين بجماعة العدل والاحسان بمدينة الدار البيضاء والقنيطرة وانزكان

اللجنة المذكورة، توجهت صباح يومه الثلاثاء، الى المنازل السكنية السالفة الذكر، مرفوقة بعناصر من السلطة المحلية، حيث تم معاينة تأتيث “المنازل” بتجهيزات وأثاث خاص بقاعات الاجتماعات والصلاة من “غرف واسعة وكراس ومكبرات للصوت “.

وأفاد مصدر مطلع، أن المقرات السكنية وهي عبارة عن “فيلا” بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، ومنزلين بالقنيطرة وانزكان، كانت تستغل لعقد اجتماعات ولقاءات سرية لقيادات وأعضاء الجماعة دون ترخيص من السلطات.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة المذكورة، وبحضور عناصر عن السلطة المحلية والمصالح الامنية، اتخذت الإجراءات المعمول بها، وقامت بإغلاق المنازل المذكورة، الى حين نظر المصالح المعنية في هذه التجاوزات.

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