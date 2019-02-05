الناظور .. آليات مجلس جهة الشرق تنجز 55 كلم من الطرقات بجماعة بوعرك

هبة بريس

أنجزت اليات مجلس جهة الشرق بجماعة بوعرك الواقعة بإقليم الناظور، 55 كلم من المسالك الطرقية، وذلك لفك العزلة عن ساكنة المنطقة، وتسهيل المأمورية أمامها في مجال التنقل والمواصلات، بعد أن كانت تعيش على وقع مشاكل كبيرة في مجال التنقل.

ويأتي إنجاز هذه المسالك الطرقية، في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من طرف مجلس جهة الشرق، والرامي إلى فك العزلة عن ساكنة العالم القروي، وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعرتها.

وأكدت الساكنة المستفيدة من البرنامج المسطر من طرف مجلس جهة الشرق، على أنهم ظلوا لسنوات طويلة، وهم يعانون من عدة مشاكل في مجال التنقل، وانه بفضل التفاتة مجلس الجهة من خلال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي أصبح بإمكانهم اليوم التنقل بكل اريحية.

وأشارت الساكنة، إلى انه بفضل انجاز مجلس جهة الشرق للمسالك الطرقية بالجماعة القروية، أصبح بإمكان حافلات النقل المدرسي نقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وسهل على المواطنين قضاء أغراضهم في أوقات وجيزة عكس السابق.

وعبرت عن شكرها وامتنانها لهذه الالتفاتة من طرف مجلس جهة الشرق، التي مكنتهم من فتح وتوسيع المسالك الطرقية، ما سيساهم في فك العزلة عنها، خاصة في فصل الشتاء.

وكانت الياس مجلس الجهة، قد أنجزت بجماعة حاسي بركان 63 كلم من المسالك الطرقية، بالإضافة الى إنجازها بجماعة تيزطوطين ما يزيد عن 140 كلم من الطرقات.

ويراهن مجلس جهة الشرق على انجاز ازيد من 2500 كلم، قبل نهاية الولاية الحالية التي يترأسها السيد عبد النبي بعوي، في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة باستغلال الآليات والشاحنات التي توجد في ملكية المجلس بهدف تثبيت الساكنة مع توفير جميع الاحتياجات الضرورية لها من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.

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