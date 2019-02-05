تفاصيل انتحار “مختل عقلي” أمام مقر الدائرة الامنية ببركان

هبة بريس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اقدام شخص على الانتحار شنقا أمام مقر دائرة الأمن ببركان.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر أمني، أن الأمر يتعلق بشخص يعاني من خلل عقلي، انتحر بطريقة مفاجئة شنقا، بعدما تأكد من خلو المكان من المارة.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك الاربعيني الذي قدم من اقليم جرسيف، يعاني من أمراض نفسية، دفعته الى شنق نفسه مع جدع شجرة أمام مقر مفوضية الأمن.

ونفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، الاشاعات المتداولة حول انتحار المعني بالامر بسبب حجز السلطات لسلعته، مشددا على أنه لم يكن يعمل قيد حياته وكان يعاني التشرد.

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