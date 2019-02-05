أكادير : إقبال على الصيدليات والمراكز الصحية بسبب موجة ” الانفلونزا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجل تزايد إقبال المواطنين على الصيدليات والمراكز الصحية، من أجل إقتناء الحقن والمضادات الحيوية أو التلقيح ضد ” الانفلونزا” بعد الضجة التي واكبت مقتل عدد من المرضى بهذا الوباء الفتاك.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الاخبار والوصلات الاعلامية التي واكبت ظهور حالات الاصابة ب ” الانفلونزا” جعل جل المواطنين يتوجهون الى الصيدليات من أجل طلب الحقن والمضادات الحيوية، مقابل هذا بدأت شركات الادوية تحقق أرباحا مهمة جراء هذه العملية.

في حين حذرت المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة، تلامذتها واولياء أمورهم، عبر منشورات، الاجراءات الجديدة للتصدي ل ” الانفلونزا” من قبيل كيفية تعامل التلاميذ مع النظافة بداخل المؤسسة، وطالبتهم بجلب مواد تنظيف ” صابون ومناشف” الى المؤسسات، في حين اتخدت احتياطات بخصوص التلاميذ المصابين بالزكام، بضرورة المكوث بمنازلهم حتى الاستشفاء وعدم ولوج المدارس وقت الاصابة بالزكام، حماية للتلاميذ الاخرين.

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