مغاربة ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعب عربي

هبة سبور
اختارت صحيفة “آس” الإسبانية لاعبين مغربيين ضمن أفضل 11 لاعباً عربياً فى الموسم الحالى ويتعلق الأمر بحارس جيرونا الإسباني ياسين بونو ،وصانع ألعاب نادي أياكس أمستردم الهولندي حكيم زياش.
وفيما يلى التشكيلة المثالية للعرب
الحارس : المغربي ياسين بونو – جيرونا الإسباني.
الدفاع : القطري بسام الراوي- السد القطري.
الدفاع : الجزائري عيسى ماندي ريال بتيس الإسباني.
الدفاع : التونسي حمدي النقاز- الزمالك المصري.
الدفاع : الجزائري فوزي غلام- نابولي الإيطالي.
الوسط : التونسي فرجاني ساسي- الزمالك المصري.
الوسط : القطري الهيدوس – السد القطري.
الوسط : المغربي حكيم زياش- أياكس الهولندي.
الهجوم : المصري محمد صلاح- ليفربول الإنجليزي.
الهجوم : الجزائري رياض محرز – مان سيتي الإنجليزي
الهجوم : القطري المعز علي – الدحيل القطري.