افتتتاح السنة القضائية 2019 بالجديدة تحت شعار: “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”‎

أحمد مصباح – الجديدة

تحت شعار: “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، افتتح الأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، صباح أمس الإتنين، السنة القضائية الجديدة بدائرة النفوذ القضائي لاستئنافية الجديدة، التي يخضع لها ترابيا إقليما الجديدة وسيدي بنور.

أشغال افتتاح السنة القضائية التي احتضنتها قاعة الجلسات بمحكمة الدرجة الثانية، حضرها الأستاذ عبد الله حمود، المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذة عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستاذ محمد الكٓاسم، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، والأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ومحمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، والحسن بوكوطة، عامل اقليم سيدي بنور، ورؤساء المحاكم بالجديدة وسيدي بنور، ووكلاء الملك بها، والأستاذ مصطفى مكٓار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة، إلى جانب ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية والترابية، وشخصيات مدنية وعسكرية.

هذا، وتزامن افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2019، على غرار باقي محاكم المملكة، مع عدة متغيرات محليا، وداخل كيان السلطة القضائية بالمغرب. هذا ما ذكر به الأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الحاضرين والمهتمين بالشأن القضائي.

وتأتي السنة القضائية الجديدة في سياق استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية، وترجمتها على أرَ الواقع، والقوانين المرتبطة بها. حيث عرفت سنة 2017، التي كانت سنة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي، حراكا تشريعيا وقانونيا، انضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية، لما بعد دستور سنة 2011. والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها. وقد أتاح الدخول في منظومة قانونية جديدة،إرساء آليات استقلال حقيقي للقضاء، واضح المعالم.

ومن جهته، استحضر الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، في معرض مداخلته، منجزات النيابة العامة بدائرة النفوذ الترابي لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، وكذا، عمل النيابة العامة، الذي يتوخى منه خدمة القضاء والمتقاضين، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، في ظل التحولات الكبيرة التي عرفتها السلطة القضائية، التي حظيت بدعم الدستور، من خلال التعديلات الجوهرية الأخيرة، التي تعتبر مدخلا لإصلاح النظام القضائي في المغرب، القضاء الجالس والقضاء الواقف، الذي يتمتع بالاستقلالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0