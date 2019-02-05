انتخاب طارق حنيش رئيسا لهيئة الاطباء بجهة مراكش اسفي‎

ضاهر محمد: مراكش

تم يوم امس الاثنين 4 فبراير 2019 بمقر الهيئة الجهوية للأطباء بجهة مراكش -آسفي، انتخاب مكتب الهيئة لولاية تمتد لأربع سنوات، هاته الانتخابات التي تمت تحت إشراف الدكتورة الاسماعيلي والدكتور الكوام كممثليين للمكتب الوطني لهيئة الأطباء وبحضور الدكتور آيت موح كممثل لوزارة الصحة، أسفرت عن انتخاب الدكتور طارق حنيش.

وعرفت تشكيلة مكتب هيئة الاطباء، انتخاب الدكتورة أمال سعيد نائبة اولا للرئيس، والدكتور بخاري محمد نائبا ثانيا للرئيس، الدكتور اعبيد عبد العالي كاتبا عاما

والدكتور گبصي محمد كاتبا عاما مساعدا، والدكتور شهبوني نجيب أمينا للمال، والدكتورة عراقي حسيني نادية أمينة لمال مساعدة.

كما عرف الاجتماع انتخاب كل من: بنحدو رجاء اجگني رياض بنحميدون محمد امين نايت البرج مصطفى لهوير خديجة زردخان عبد اللطيف بولمان لطيفة ناجب يوسف هلالي حليمة حجي ابتسام ايت السياض محمد بن الفضلة نادية الأزرق عبد السلام كمستشارين بمكتب هيئة الاطباء بجهة مراكش اسفي.

واتفق الحضور على عقد اجتماع مقبل لتشكيل اللجان الوظيفية بعد تبادل المهام.

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