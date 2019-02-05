رئيس محكمة الاستئناف بالبيضاء: “52 ألف ملف بقيت دون حكم قبل خمس سنوات”‎

هبة بريس – الدار البيضاء

على هامش حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، و بحضور ثلة من المسؤولين يتقدمهم الرئيس المنتدى لدى المجلس الأعلى للسطة القضائية و والي جهة الدار البيضاء سطات ، كشف عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن عدد من المعطيات بخصوص محكمة الاستئناف بالبيضاء.

و في هذا الصدد ، أوضح عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن 52 ألف ملف بقيت دون حكم في سنة 2013 ، قبل أن يتقلص الرقم بشكل كبير ليصبح حوالي 9 ألاف فقط السنة الماضية.

و عزا فتحاوي هذا الأمر لكون محكمة الاستئناف أضحت تتعامل وفق مقاربات و أليات جديدة و ناجعة ساهمت في تعزيز قضاء القرب و تطوير المنظومة القضائية عبر حزمة من الإجراءات ، رغم تسجيل ارتفاع في عدد الملفات الرائجة سنويا بالمحاكم.

و أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المحكمة المدنية عرفت زيادة 27730 قضية مقارنة بالسنة الفارطة، بينما المحكمة الزجرية عرفت زيادة 14343 قضية، والمحكمة الاجتماعية شهدت زيادة 31147 قضية، مؤكدا أن مجموع الملفات المسجلة بمحاكم الدار البيضاء بلغ رقما غير مسبوق.

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