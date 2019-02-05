يوسف السفري يضع استقالته بمكتب الزيات و الأخير يبدي تشبته بإبن الفريق‎

نُشر بتاريخ :  2019-02-05 - 11:44
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هبة بريس – القسم الرياضي

تفاجأت مكونات نادي الرجاء الرياضي بخبر وضع يوسف السفري المدرب المساعد للفرنسي باتريس كارتيرون لاستقالته بمكتب الرجاء دون أن يفصح عن الأسباب و الدوافع التي ساهمت في رغبته بالرحيل عن الفريق الأخضر في هاته الظرفية الحساسة.

و وفق مصادر مطلعة ، فقد وضع يوسف السفري استقالته بمكتب النادي الأخضر رغم تشبت الرئيس جواد الزيات و باقي أعضاء المكتب بإبن الفريق و الذي ساهم في الحفاظ على لحمة البيت الداخلي بفضل علاقته المتميزة مع غالبية لاعبي النادي إبان فترة إشراف الإسباني غاريدو على العارضة التقنية للرجاء.

و أضاف ذات المصدر أن لقاءا سيجمع رئيس النادي جواد الزيات و يوسف السفري خلال الساعات المقبلة قد يكون كفيلا بعدول الأخير عن فكرة اعتزاله خاصة في ظل مطالبة فئات واسعة من الجماهير ببقائه بدكة احتياط الرجاء.

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