أخنوش: أستراليا مهتمة بمواكبة المغرب في تنميته لقطاعي الفلاحة والصيد البحري

هبة بريس

أعرب المغرب وأستراليا، اليوم الاثنين في ملبورن (جنوب شرق أستراليا)، عن إرادتهما والتزامهما بتعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع السيدة جاكلين سيمس، وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، إن حكومة ولاية فيكتوريا أظهرت اهتماما كبيرا بمواكبة المغرب في تنميته لقطاعي الفلاحة والصيد البحري .

وأضاف الوزير، الذي كان مرفوقا بمباركة بوعيدة ،كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد كريم مدرك، سفير المغرب لدى أستراليا ، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التجربة الأسترالية في ميادين التكوين، والبحث، والسلامة الإحيائية، إلى جانب مشاريع التنمية من قبيل تربية الأحياء المائية وتطوير أسواق السمك.

وقال أخنوش إن أستراليا تعتمد على رؤية تركز أساسا على جودة المنتوجات والسلامة الإحيائية وهي جوانب تهم المغرب بصفة خاصة ، مشيرا الى أن البلدين مدعوان الى تطوير المزيد من الشراكات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

من جهتها، أكدت جاكلين سيمس أن كانبيرا والرباط توليان أهمية خاصة لتنمية الفلاحة والصيد البحري ،وهما قطاعان واعدان بالنسبة لإقتصادي البلدين.

وأبرزت أن مثل هذه التنمية تمر بالضرورة عبر الإبتكار وإعتماد التكنولوجيات الحديثة ،مشيرة الى أن هذين المكونين يشكلان شرطان لا غنى عنهما لتحقيق ازدهار القطاعين .

وبالإضافة الى اللقاء مع وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا،قام الوفد المغربي بزيارة مركز “أغري-بيو” المخصص للبحث والتكنولوجيا الفلاحية ،وشركة “ماينسريم” ،الرائدة في مجال التكنولوجيا وأنظمة الأحياء المائية.

كما عقد المهنيون عدة لقاءات مع نظرائهم الأستراليين ،ومع ممثلي غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية.

ويرافق عزيز أخنوش ،خلال هذه الزيارة لأستراليا، بالإضافة الى مباركة بوعيدة ، وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري ، ومهنيي القطاعيين ومسؤوليين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

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