إسرائيل تكشف موعد زيارة نتنياهو إلى الرباط

هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب.

و أفادت “القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12” بأن زيارة بنيامين نتنياهو إلى المغرب، ستتم في موعد قريب من 30 مارس، ومباشرة بعد زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب.

من جهتها نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”أن مصطفى الخلفي “لا يبحث في الإشاعات”، في تعليقها عن نفي الاخير للخبر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي وصف التقارير حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة ب” الشائعات”.

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