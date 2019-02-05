والي جهة فاس مكناس والوزير أمزازي يقدمان واجب العزاء لأسر ضحايا “السور المنهار”

نُشر بتاريخ :  2019-02-05 - 09:51
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ع محياوي- هبة بريس

قدم والي جهة فاس – مكناس مرفوقا بالوزير أمزازي حسب مصدر خاص لهبة بريس ، مساء يوم الإثنين 04 فبراير 2019، واجب العزاء لأسر وذوي ضحايا التلميذين حادث سقوط سور مؤسسة عبد الكريم الخطابي عليهما.

و قد سبق لبرلماني عن الجهة أن تكفل يوم السبت الماضي بواجب العزاء من مصاريف و مراسيم الدفن وكل ما تفرضه عليه مسؤوليته .

وزار ولي الجهة والوزير أمزازي أسر الضحايا بمنازلهم بدوار ريافة مقاطعة جنان الورد، الحادث الذي أصاب الكثيرين من ساكنة المنطقة بحالة من الذعر والهلع .

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