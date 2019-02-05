حريق باريس .. ارتفاع حصيلة الضحايا واعتقال سيدة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سيدة يشتبه في تورطها في الحريق الذي اندلع أمس في أحد المباني في شارع إرلنجر بالدائرة السادسة عشر في العاصمة باريس، وأودى بحياة 8 أشخاص.

وكانت إدارة مكافحة الحرائق، أفادت بأن الحريق وقع في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل باريس بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن نحو 200 من عناصر الإطفاء عملوا على مكافحة الحريق.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية: “يمكن أن يزيد عدد القتلى بسبب استمرار الحريق في الطابقين السابع والثامن من المبنى المؤلف من ثمانية طوابق”.

وتسبب الحريق الذي وقع في الدائرة السادسة عشر بالعاصمة الفرنسية، في إصابة 27 شخصًا – من بينهم ثلاثة رجال إطفاء – بجروح طفيفة.

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