الرجاء يستعيد لاعبيه قبل مواجهة نجم الساحل

هبة سبور

قررت إدارة الرجاء البيضاوي لكرة القدم التوجه إلى الديار التونسية غدا الأربعاء، لمواجهة نادي النجم الساحلي المحلي، يوم الجمعة المقبل، بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة، ضمن إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية البطلة.كان الفريق الأخضر انهزم في مباراة ذهاب بهدفين دون رد بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهي النتيجة التي عصفت بالمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وينتظر أن يخوض الفريق الأخضر، يوم الخميس المقبل، حصة تدريبية بالملعب الرئيسي للمباراة، الذي يتميز بعشبه الطبيعي، وتصل طاقته الاستيعابية 30 ألف متفرج.

وخلال هذه المواجهة، سيستعيد فريق الرجاء البيضاوي كافة عناصره التي غابت عن المباراة الأخيرة أمام حسنية أكادير، ضمن دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، بعدما عملت اللجنة الطبية على تأهيل اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن، ويتعلق الأمر بالدولي الليبي سند الورفلي، ومحمود بنحليب، وعمر بوطيب، وعبد الرحيم شاكير، وإلياس الحداد، وصلاح الدين الباهي، علما أن المدافع عبد الجليل جبيرة دخل مرحلة الترويض الطبي بعدما أزال الجبص عن رجله التي تعرضت للكسر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0