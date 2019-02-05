فرنسا: حريق مبنى يقتل 7 في باريس

نُشر بتاريخ :  2019-02-05 - 08:26
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هبة بريس - وكالات

قالت إدارة مكافحة الحرائق الفرنسية أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت الوكالات، أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الحريق الذي نشب في مبنى بأحد أحياء باريس.

وقالت المصادر، لاحقا إن نحو 28 شخصا أصيبوا، بينما لم تذكر أي جهة أسباب اندلاع الحريق ولا موقع المبنى.

يشار إلى أن فرنسا تشهد منذ أسابيع عديدة تحديات أمنية جراء التظاهرات التي يقوم بها محتجو السترات الصفراء في باريس وأماكن أخرى من فرنسا، كل سبت.

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