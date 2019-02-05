طقس الثلاثاء .. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا، والمنطقة الشرقية، والسايس، والجنوب الشرقي وداخل البلاد .

وسيلاحظ مرور سحب من الأجواء العليا بوسط البلاد، وأجواء مشمسة على العموم بباقي الأرجاء، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية، فضلا عن هبوب زوابع رملية في معظم الأوقات بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 ودرجة واحدة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 06 و12 درجة وسط البلاد وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

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