دوري كروي تشجيعا للشباب ضواحي الرحامنة

ضاهر محمد: مراكش

حرصا منها على تنمية الشباب وبيقين منها ان الرياضة هي خير وسيلة لهذه التنمية من اجل ابعاد الشباب عن مستنقع الادمان، نظمت جمعية العركوب الصفصافة للماء الصالح للشرب والتنمية، دوري كروي من 21 يناير الى 02 فبراير2019، عرف مشاركة عشر فرق من الدواوير المنتمية لجماعة رأس العين الرحامنة، والمناطق المجاورة كزمران وجماعة سيدي داود.

وعرفت المبارة النهائية فوز فريق (اولاد عباشة) الذي توج بطلا للدوري، حيث تم توزيع الجوائز على الفريق الفائز وكذلك الفرق المشاركة.

وعرف الدوري حضورا جماهريا كثيفا، مما يفسر تعطش شباب المنطقة لهذه المبادرات والدوريات المنظمة من قبل جمعية العركوب الصفصافة للماء الصالح للشرب والتنمية.

وياتي تنظيم هدا الدوري لكسر الجمود الرياضي الدي تعرفه المنطقة في مجال كرة القدم عموما وعند فئة الشبان خصوصا وتشجيعا من الجمعية للشباب، وهي من المبادرات التي تاتي من جمعيات المجتمع المدني في غياب تام للدعم من طرف المسؤولين عن الشان الرياضي بالاقليم.

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