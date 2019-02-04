وجدة… إفتتاح السنة القضائية لسنة 2019

هبة بريس : وجدة

أفتتحت بعد زوال الاثنين 04 فبراير الجاري بقصر العدالة بوجدة ،السنة القضائية 2019 تحت شعار ” القضاء ضمانة للحقوق والحريات” بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعادل نظام عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وعاملي اقليمي جرادة وتاوريرت، مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي ،ونقيب هيئة المحامين بوجدة ،و رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والقضاة وشخصيات أمنية وقضائية وعسكرية ومدنية.

وإستعرض كل من الوكيل العام و الرئيس الأول لمحكمةالاستئناف الحصيلة السنوية المنقضية النشاط القضائي و النيابي لمحاكم الدائرة القضائية التابعة لوجدة أنجاد، وكذا الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.