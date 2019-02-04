فرنسا.. السجن 6 أشهر لأحد زعماء “السترات الصفراء

نُشر بتاريخ :  2019-02-04 - 22:18
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

قضت محكمة فرنسية بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق أحد زعماء حراك “السترات الصفراء” في مدينة مارسيليا بعد إدانته بإهانة عناصر الأمن والتحريض على العنف خلال الاحتجاجات

وذكرت صحيفة “لو فيغارو” أن المدان يبلغ 41 عاما من العمر، وهاجم أفراد الشرطة ثلاث مرات وشتمهم، أثناء الموجة الـ11 من احتجاجات “السترات الصفراء” في مارسيليا.

وفي اليوم نفسه، اعتدت مجموعة من المحتجين من أصحاب “السترات الصفراء” على أفراد من الشرطة، ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

غوايدو: نظام مادورو يحاول نقل 1.2 مليار دولار إلى الأوروغواي

صرح زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بأن سلطات رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، تحاول نق…