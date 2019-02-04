صحافيو مراكش ينتفضون ضد اقتحام عون سلطة للإذاعة الجهوية

ضاهر محمد؛ مراكش

نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية رفقة اعضاء جمعيات حقوقية ومدنية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جهة مراكش اسفي، على اثر الاقتحام غير المشروع لعوني سلطة لمقر الاذاعة الجهوية لمراكش في حالة سكر طافح، ومطالبتهما العاملين التاكد من هويات الضيوف والمشاركين.

ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بالاقتحام غير المبرر لعوني السلطة الى مقر الاذاعة والتفاعل السلبي لوالي مراكش كريم قسي لحلو مع الحادث الغامض.

وسبق ان راسل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات المحلية بفتح بحث اداري في النازلة من اجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مع تقديم اعتذار رسمي للجسم الاعلامي من خلال الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجل معقول.

وبالنظر الى عدم توصل المكتب باي رد من طرف السلطات المحلية، فان المكتب النقابي قرر، في اجتماعه المنعقد زوال يوم الجمعة فاتح فبراير، تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جهة مراكش اسفي يوم الاثنين 04 فبراير 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وشارك المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه الوقفة، هيئات الحقوقية وجمعيات المدنية الجادة، واحزاب وطنية وتقدمية ونقابات مهنية حضرت للمشاركة في هذه المحطة النضالية دفاعا عن حرية الصحافة وصونا لمهنة الاعلام والاتصال من جميع التعسفات والاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها.

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