قتلى و جرحى في حادثتي سير منفصلتين بين الحاجب وبولمان

ع محياوي – هبة بريس

وقعت يوم أمس الأحد 03 فبراير 2019، حادثتي سير منفصلتين أدتا الى مصرع 5 أشخاص ضمنهم أجانب و13 جريح حالتهم متفاوتة الخطورة. الحادثتان وقعتا على مستوى الطريق الإقليمية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وبولمان، الأولى وقعت بتعاونية سيدي عيسى التابعة ترابيا لجماعة إقدار بإقليم الحاجب اثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بسيارة من النوع الخفيف، و الثانية على مستوى نفس الطريق الاقليمية لم يفصل بينهما سوى ساعتين من الزمان.

كما أكدت مصادر لـ ” هبة بريس ” أنه فورعلمهم بالحادثين حلت على الفور مختلف الأجهزة الى عين المكان للقيام بالمتعين، ونقل جثث الضحايا الى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس والجرحى الى مستعجلات مستشفى ولي العهد مولاي الحسن لتلقي العلاجات الضرورية .

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