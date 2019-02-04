برلماني يطالب وزير الصحة بمصارحة المغاربة حول ” انفلونزا H1N1″

هبة بريس ـ الرباط

دعا النائب البرلماني، محمد التويمي بنجلون، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الصحة، إلى مصارحة المغاربة حول الوضعية الوبائية لفيروس انفلونزا H1N1 المنتشرة بالبلاد.

و أفاد التويمي بنجلون، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين 4 فبراير، بمجلس النواب، بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس وصلت إلى حدود 12 حالة وفاة، والوزير يدلي بتصريحات متناقضة ومتسرعة، مشيرا إلى أن الوزارة هي المسؤولة على صحة المواطنين في العلاج والوقاية.

وانتقد النائب البرلماني، عدم اتخاذ الوزارة لتدابير استباقية حول فيروس إنفلونزا الخنازير، بتحضير أدوية وحقن مضادة لهذا الفيروس، مشددا على ضرورة تجهيز مراكز البحث العلمي بكل الوسائل التي تحتاجها لإيجاد أدوية لمثل هذه الأوبئة الفتاكة.

وتجاوبا مع مداخلة الاخير أكد وزير الصحة، أنه بالنسبة للحالات المتفاقمة والتي قد تستدعي استعمال مضادات الفيروسات، فإن الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة، مبرزا في السياق نفسه، أهمية الوقاية من هذا الوباء، والتي ترتكز أساسا على تدابير النظافة العامة، والتلقيح خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وشدد الدكالي، على أن الوضعية الوبائية لهذا الفيروس بالمغرب، خلال هذا الموسم لا تختلف عن السنوات الماضية، مسجلا أن مصالح الوزارة تتابع الموضوع وتقوم بالتدخلات والتدابير اللازمة لعلاج المصابين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0