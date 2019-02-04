الاستثمار بالمغرب.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل” : موضوع ندوة بباريس

هبة بريس ـ و م ع

نظمت امس الاحد بباريس ندوة حول “الاستثمار بالمغرب : الوضع الراهن والأفاق المستقبلية “، وذلك في اطار الدورة 23 لمنتدى (أوريزون ماروك) اول معرض لتوظيف مغاربة العالم.

وشكلت الندوة التي نظمتها جمعية المغاربة بالمدارس والجامعات الكبرى، بحضور كاتب الدولة المكلف بالاستثمار ، عثمان الفردوس، وسفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، فرصة لمناقشة مختلف القضايا التي يمكن ان تحظى باهتمام الخريجين المغاربة الشباب، وكذا المهنيين المغاربة والاجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب.

وناقشت الندوة التي حضرها ايضا مارك نيسير دورفوي المندوب العام لنادي (ميد –افريك) ، والمدير العام ل ( كوم – بابلكس)، وعبدو ديوب المدير المشارك لمكتب مازار ، ورئيس جمعية المواطنين السنغاليين بالمغرب، الفرص التي تتيحها السوق المغربية ، واي سوق يتعين استهدافها، وماهي المساعدات التي يتعين على الحكومة رصدها، والعراقيل التي يمكن مواجهتها، واي علاقة بين القطاعين الخاص والعام بامكانها تسهيل الاستثمار والتنمية.

وحث عثمان الفردوس في كلمة بالمناسبة ابرز خلالها فرص الاستثمار بالمملكة ، الخريجين والطلبة المغاربة الشباب الى الحفاظ على الروابط مع المغرب اينما وجدوا ، مشيرا الى ان الشباب يشكل ثروة هائلة بالنسبة للمغرب.

واكد ان المغرب نجح في جلب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ليس فقط بفضل استقراره السياسي والاقتصادي، بل ايضا بالنظر الى الكلفة اللوجيستيكية لهذه الاستثمارات الاكثر تنافسية وخاصة بفضل وجود شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.

وفي معرض تناوله للتسهيلات الجبائية لفائدة المقاولات التي تستثمر بالمغرب باعتبارها مسألة اساسية من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، قال الفردوس ان المناظرة الوطنية المقرر تنظيمها بالصخيرات في ماي المقبل، ستعمل على تغيير السياسة الجبائية بما يجعلها اكثر فاعلية وانصافا وشفافية.

من جهته اكد شكيب بنموسى على اهمية منتدى (أوريزون ماروك) الذي يعمل على ربط الاتصال بين المقاولات والمواهب الشابة بفرنسا ، داعيا الكفاءات المغربية الشابة الى التحضير بشكل جيد لعودتها الى المغرب ، والى تحديد واستهداف الفرص المتاحة بسوق العمل بالمملكة.

وابرز السفير دينامية الاستثمار التي يعرفها المغرب في قطاعات تقليدية واخرى مجددة ، داعيا الى استكشافها.

وركزت باقي التدخلات على الخصوص على جاذبية المغرب في ميدان الاستثمارات، وعلى المؤهلات الكبرى التي تجعل منه بوابة اروبا نحو افريقيا.

وتمكن منتدى “أوريزون ماروك” الذي اضحى فضاء للقاء بين المقاولات والطلبة المغاربة الباحثين عن تدريب أو منصب شغل، من فرض نفسه كموعد سنوي مخصص للكفاءات المغربية بفرنسا وأوربا، وكأول معرض لتوظيف مغاربة العالم الذين يتوفرون على مؤهلات كبيرة عن طريق خلق أرضيات للتبادل واللقاءات والتفكير حول المحاور الاستراتجية لتنمية المملكة.

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