غوايدو: نظام مادورو يحاول نقل 1.2 مليار دولار إلى الأوروغواي

هبة بريس ـ وكالات

صرح زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بأن سلطات رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، تحاول نقل مليار ومئتي مليون دولار إلى كيان مالي في الأوروغواي.

وقال غوايدو، في تصريح تلفزيوني، اليوم الاثنين: “في الوقت الراهن يواصل النظام محاولاته سرقة أموالنا، ويحاول حاليا نقل نحو 1.2 مليار دولار إلى الأوروغواي”.

وأضاف غوايدو، الذي لم يقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماته للسلطات: “أدعو الأورغواي إلى التخلي عن المشاركة في أموال الدولة للشعب الفنزويلي”.

وفي سياق آخر، أشار غوايدو إلى أنه لا يعتزم المشاركة في المؤتمر الدولي حول فنزويلا الذي ستستضيفه عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو، موضحا قراره بالقول: “لا نريد الانخراط في مفاوضات كاذبة”.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة مادورو والجمعية الوطنية، (البرلمان)، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0