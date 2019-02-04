برلمانـي : “البصلة والثومة وسكنجبير ” افضل دواء للقضاء على “إنفلونزا H1N1”

هبة بريس ـ الرباط

جدّد وزير الصحة أنس الدكالي، يوم الاثنين بمجلس النواب، التأكيد، على أن “الوضعية الوبائية للأنفلونزا الموسمية الراهنة تبقى عادية مقارنة مع المواسم السابقة، وتتطابق مع الحالة الوبائية العالمية وفق معطيات منظمة الصحة العالمية”.

وشدد الدكالي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن الوضعية الوبائية لهذا الفيروس بالمغرب، خلال هذا الموسم لا تختلف عن السنوات الماضية، مسجلا أن مصالح الوزارة تتابع الموضوع وتقوم بالتدخلات والتدابير اللازمة لعلاج المصابين.

وأوضح الوزير، أنه في إطار اليقظة وتكثيف نظام الرصد الوبائي للوزارة، كشفت التحاليل المخبرية لـ 680 عينة تم أخذها عند المصابين بمتلازمة الأنفلونزا أو بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، إصابة 160 عينة بفيروس الأنفلونزا، أي ما يعادل 20 في المائة، مشيرا من جهة ثانية، إلى أنه يتم تسجيل أزيد من 600 ألف حالة وفاة عبر العالم بشكل سنوي.

وفي نفس الاطار تدخل برلماني عن فريق التجمع الدستوري، واشار أن الدواء الحقيقي القادر على القضاء على فيروس إنفلونزا الخنازير، هو “البصلة والثومة وسكينجبير ”.

واضاف ذات البرلماني ““شجعوا المواطنين لأكل الخضر والفواكه والابتعاد عن السكار، كولوا البصلة الثومة والجنجبير مع الحامض والعسل، هذا هو الدواء الحقيقي السيد الوزير”

وأكد ذات البرلماني على ضرورة التواصل والتوعية على طول السنة، مضيفا بالحديث الى كان الأنسان صحيح وخا يجي اش وان ان وان مغيدي منه لا حق ولا باطل.

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