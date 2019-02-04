استعدادا للبطولة الجهوية …تدريب جهوي في فن المبارزة

نُشر بتاريخ :  2019-02-04 - 19:27
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هبة بريس ـ خريبكة

نظمت العصبة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لرياضة تنين العرب و الفنون الدفاعية تدريبا جهويا في فن المبارزة حيت قام الناخب الوطني و رئيس العصبة عادل ورديش على التعريف بهذه الرياضة و اعطاء تقنيات جديدة

كما قام رئيس لجنة الحكام و الكاتب العام  عبد الهادي الهران بالتعريف على مستجدات التحكيم حيت جاء هذا التدريب كتتمة للبرنامج الوطني الذي سطرته العصبة و استعدادا للبطولة الجهوية الشهر المقبل الذي ستنظمها العصبة بمناسبة اليوم العالمي للمراة و احتفالا بذكرى عيد ميلاد صاحبة السمو الملكي الاميرة الجليلة للاخديجة 

وقد عرف التدريب حضور كبير للجمعيات بالجهة حيت وصل عدد المشاركين في التدريب حوالي 140 مشارك ذكور و انات لمختلف الاعمار .

واكد عادل ورديش على ان هذه الرياضة عرفت انتشارا سريعا في الجهة بفضل مختلف الانشطة التي تبرمجها العصبة و التحفيزات التي تقدم للممارسين واخيرا ضرب لهم موعد الشهر المقبل في البطولة الجهوية الثانية لرياضة تنين العرب والفنون الدفاعية لفن المبارزة

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