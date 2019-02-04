الدكـالي :المغرب رائد في مواجهة الأوبئة ولقاح “إش 1 إن1” متوفر

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير الصحة أنس الدكالي، امام النواب البرلمانيين إن مرض الانفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية عادة ما تكون خفيفة تهاجم بشكل رئيسي الجهاز التنفسي العلوي، وفيها عدة أنواع منها A و B.

الدكالي الذي كان يتحدث خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية دعا إلى ضرورة التلقيح خاصة بالنسبة للفئات الهشة، مؤكدا أن اللقاح متوفر ويغطي جميع أصناف الفيروسات بما فيها انفلونزا الخنازير.

وأضاف الدكالي أن الأدوية المضادة للفيروسات تكون فعاليتها في 48 ساعة الأولى من تناولها وتقل فيما بعد، وبشكل عام مفعول هذه الأدوية محدود لأنها لا تقضي على الفيروس بل تقلص توالده فقط.

ودعا الدكالي الى عدم التهويل قبل ان يضيف “ليست هناك حالة طوارئ والمغرب رائد في مواجهة الأوبئة وانظروا كيف تعاملنا مع فيروس”.

ويعرف ان وزير الصحة أناس الدكالي، أكد الثلاثاء الماضي بالرباط، أن الحالة الوبائية للأنفلونزا الموسمية هذه السنة تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق.

وقال الدكالي، خلال ندوة صحفية، إن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية من نوع (أ) “اش1ن1” يظل أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء، كما هو ملاحظ ببلدان أخرى.

وأبرز أن وزارته تسهر على تقوية المراقبة السريرية والفيروسية لأعراض الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، والتي يتم حاليا تفعيلها على صعيد عدة مراكز صحية ومستشفيات عمومية (الرباط، فاس، مراكش، مكناس، بني ملال، وجدة وأكادير).

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