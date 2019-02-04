محلل سياسي : بنكيران أوصل الديون الخارجية لـ 319 مليار درهم

عبد الله عياش ـ هبة بريس

عَدّد المحلل السياسي عمر الشرقاوي حصيلة بنكيران المالية حيث قال في تدوينة فيسبوكية ” سي بنكيران بدأ ولايته في 26 يناير 2012 والمغرب مدين خارجيا 224.7 مليار درهم، وخلال 2013 انتقل الدين الى 234.7 وخلال 2014 بلغت الاقتراضات الخارجية 277.7 مليار درهم، وخلال 2015 ناهزت الديون حوالي 301 مليار درهم وانهت حكومة بنكيران ولايته بعدما وصلت الديون الخارجية 319 مليار درهم.

واضاف عمر الشرقاوي ” هذا يعني ان بنكيران اقترض طيلة ولايته 9500 مليار سنتيم دون احتساب آلاف ملايير السنتيمات كدين داخلي.

واسترسل بالقول ” المهم ان حكومة بنكيران اقترضت بمعدل 219 مليون فالساعة طيلة 60 شهرا في ولايتها يعني استدانت 3.6 مليون سنتيم كل ثانية ”

وفي تدوينة سابقة ذكر عمر الشرقاوي بانجاز اخر يتعلق برفع تعويضات رؤساء الجهات من من 7000 درهم الى 55 الف درهم، دون احتساب تعويضات اخرى بالجملة.

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