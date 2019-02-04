احمد الزفزافي : نقل ابني من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات

هبة بريس ـ الرباط

قال أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، “أنه بعد اتصال هاتفي مع ابنه المعتقل للاطمئنان على حالته الصحية أخبره أنه تم نقله اليوم الاثنين الى المستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية على مستوى مفاصله التي كان يعاني منها منذ شهور”.

وأضاف والد قائد حراك الريف في تدوينة على الفيسبوك، “أن ابنه أكد له انه يعاني مشكلة على مستوى الركبتين تصاحبهما آلام حادة و نفس الشيء على مستوى الكاحلين تسبب له آلاما وتمنعه من الحركة كثيرا وتزداد هذه الآلام كلما استعمل الدرج طلوعا او نزولا”.

وأوضح والد الزفزافي “ان الطبيب المختص منع ناصر من مزاولة الرياضة و كل ما من شأنه خلق إجهاد عضلي ووصف له الدواء والترويض وملازمة استعمال المشدات الضاغطة الطبية للركبتين وفي حالة ما اذا لم تنفع معه هذه الأمور سيخضع ناصر الزفزافي للعلاج الفيزيائي عن طريق الحقن بالإبر”.

وتابع “أما فيما يخص إجراء الفحوصات على العروق والشرايين اخبرني انه لا يزال ينتظر متى سيتم اخراجه للفحص والكشف عن الخلل الذي يسبب له مشكلة فقدان الاحساس بنصفه الأيمن”.