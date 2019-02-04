بروكسل.. بوريطة يمثل المغرب في الاجتماع الوزاري الاتحاد الأوروبي-جامعة الدول العربية

هبة بريس

حضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، ببروكسل، الاجتماع الوزاري الاتحاد الأوروبي – جامعة الدول العربية.

وترأست هذا الاجتماع فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، والديريدي محمد أحمد، وزير الشؤون الخارجية السوداني )الذي يترأس حاليا الجانب العربي على المستوى الوزاري (وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتمحورت أشغال الاجتماع الوزاري حول عدد من القضايا الإقليمية، وكذا التحديات العالمية التي تواجهها حاليا أوروبا كما العالم العربي، كالإرهاب، والتغيرات المناخية، والهجرة، وأوضاع حقوق الإنسان.

وعبر المشاركون في هذا الاجتماع عن إرادتهم دعم الشراكة بين أوروبا والعالم العربي من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وضمان الأمن، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومواصلة دعم والنهوض بعالم متعدد الأطراف ونظام قائم على قواعد.

واستأثرت مواضيع الهجرة، والتغيرات المناخية، والأزمة الليبية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا، اهتمام المشاركين في هذا الاجتماع.

كما ناقشوا التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي – جامعة الدول العربية الأولى التي ستحتضنها شرم الشيخ )مصر( يومي 24 و25 فبراير الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0