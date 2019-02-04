فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان نشرته اليوم، إن حكومة البلاد “تعرب عن رفضها القاطع للقرار الذي اتخذته حكومات أوروبية وخضعت فيه رسميا لاستراتيجية إدارة الولايات المتحدة الخاصة بإسقاط الحكم الشرعي للرئيس نيكولاس مادورو”.

واضافت الوزارة: “ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية”.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو والجمعية الوطنية،أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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