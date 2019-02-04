بتعاون مع الديستي .. أمن أكادير يحجز 98 كيلوغرام من المخدرات ويعتقل المروجين

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 04 فبراير الجاري، القبض على شخصين يبلغان من العمر على التوالي 30 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهما،حسب مصادر هبة بريس، على متن سيارتين خفيفتين بمركز مدينة تيكيوين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 98 كيلوغراما من صفائح مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي ومجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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