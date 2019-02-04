مواطنون يتعرضون لرشق سياراتهم بالحجارة ب”سيدي الطيبي“

هبة بريس – الرباط

تعرض عدد من المواطنين يوم أمس الأحد، إلى رشق سياراتهم بالحجارة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بيت الرباط والقنيطرة، وبالضبط على مستوى منطقة سيدي الطيبي.

وحسب شكايات المواطنين، ففقد تفاجأوا بتعرض سياراتهم للرشق بالحجارة أثناء ارتيادهم للطريق السالفة الذكر، الأمر الذي بث الرعب في أنفسهم خصوصاً وأن البعض كان برفقة عائلته وأطفال صغار.

وأضافت شكايات المواطنين على أنهم أبلغوا رجال الأمن بما حدث، خلال أقرب نقطة أمنية، حيث أخبروهم بأن المنطقة التي تعرضوا فيها للإعتداء تابعة للدرك الملكي وعليهم أيضا تقديم ايفاداتهم بالمركز هناك.

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