مفاوضات بين شركة “الكرامة بيس” ومسؤولي القنيطرة لحل مشاكل النقل الحضري

هبة بريس – القنيطرة

أفاد مصدر، ” لهبة بريس ” أن الحاج إبراهيم الجماني مالك شركة الكرامة بجميع فروعها على الصعيد الوطني بالمملكة , ومن بينها شركة كرامة بيس القنيطرة يجري حاليا مفاوضات مكثفة مع السلطة المفوضة في شخص عزيز الرباح رئيس جماعة القنيطرة بحثا عن حلول للمشاكل التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة .

وأضاف ذات المصدر، أن مجموعة الجماني كانت قد فازت بصفقة النقل الحضري بالقنيطرة سنة 2011 , وشرعت في استغلال المرفق بعد ذلك بسنة في 2012 . ومنذ ذلك الحين ظلت الشركة تتخبط في مشاكل لا حصر لها كنتيجة حتمية لإخلال جماعة القنيطرة بالعديد من الالتزامات التعاقدية المسطرة بكناش التحملات , أدت إلى المساس بالتوازن المالي للمفوض لها .

ونقلت مصادر مطلعة عن الجماني أن هذه المرحلة من المفاوضات تعد حاسمة وفاصلة في مسار النقل الحضري بمدينة القنيطرة دون أن تخفي ذات المصادر تفاؤلها بالتوصل إلى حلول ترضي الجميع بحسن نية بتظافر جهود السلطة المفوضة والمفوض له , لتبقى الآمال معلقة على نجاح المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية بالأمر من أجل التوصل إلى نتائج سارة لصالح ساكنة القنيطرة .

. وتدبر مجموعة الكرامة مرفق النقل الحضري علاوة على مدينة القنيطرة بكل من مدن خنيفرة وبني ملال وتارودانت والعيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة .

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