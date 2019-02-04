أكادير : جحافل من الخنازير تهاجم “القبور” بأمسكرود

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت السلطات الامنية التابعة لمصالح الدرك بسرية أكادير، تحقيق ، بعد توصلها بإخبارية تفيد اكتشاف عدد من ” القبور ” تم نبشها من طرف مجهولين بمنطقة أمسكرود شرق مدينة أكادير .

وكشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن التحقيقات الاولية ترجح أن يكون الفاعلون مجموعات من ” الخنازير البرية ” قامت بنبش ” مقابر” بمنطقة سيدي بوسحاب الجبلية يوم أمس الأحد.

وكان سكان منطقة سيدي بوسحاب قد اكتشفوا صباح يوم أمس الاحد، أن عدد من المقابر طالتها عملية ” النبش” مما جعلهم في بداية الامر، يتخوفون من أن يكون الفعل من البشر، قبل ان تكشف التحقيقات أن حيوان ” الخنزير” هو من قام بالفعل.

وعبر عدد من سكان سيدي بوسحاب، عن استنكارهم للفعل، مطالبين الجهات الوصية على المياه والغابات، اتخاد اجراءات مستعجلة، للحد من هجمات ” الخنزير البري” على المقابر، ومحاصرته بالغابة، في حين ان أخرون كشفوا للجريدة ان محاصيلهم من الفلاحة المعاشية باتت تتعرض للاتلاف دون تعويض لان ” الحلوف” أصبح يشكل هاجسا كبيرا للسكان، خصوصا أن القانون يمنع اصطياده او قتله، وكل فاعل يعاقب قانونيا.

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