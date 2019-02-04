مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة أزارو لتداريب الفريق

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، موعد عودة الدولي المغربي، وليد آزارو، لتداريب الفريق.

وقال السيد في تصريحات إذاعية، “آزارو سيلتحق بتداريب الفريق، بعد مباراة سيمبا التنزاني، برسم الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا”.

وحدد عبد الحفيظ يوم الثلاثاء، من الأسبوع المقبل، موعدا لالتحاق آزارو، بتداريب الفريق المصري.

وكان آزارو قد تعرض للإصابة في بداية يناير الماضي، وغاب عن مباريات الأهلي بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، منذ تلك الفترة.

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